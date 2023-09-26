İstanbulspor, Galatasaray'ı konuk ediyor!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki ertelenen maçta Galatasaray, bu akşam İstanbulspor'a konuk olacak.

Sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı nedeniyle ertelenen müsabaka, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Abdülkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Ligde 5 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 4 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 13 puan topladı. Galatasaray, kendisi gibi bir maçı eksik olan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Süper Lig'de oynadığı 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan İstanbulspor'da karşılaşma öncesi teknik direktör Fatih Tekke ile sürpriz şekilde yollar ayrıldı.

İstanbulspor'da statü gereği Gianelli Imbula forma giyemeyecek.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kazımcan Karataş forma giyemeyecek. Öte yandan Davinson Sanchez, Tanguy Ndombele, Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz statü gereği maç kadrosunda yer alamayacak.

Muhtemel 11'ler

İSTANBULSPOR: Jensen, Duhaney, Mehmet, Okan, Vefa, Ndao, Rroca, Loshaj, Ethemi, Jackson, İbrahim

GALATASARAY: Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Tete, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Icardi