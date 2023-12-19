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İstanbulspor Başkanı, takımı sahadan böyle çekti!

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor-Trabzonspor maçında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun takımını sahadan çektiği anlar böyle görüntülendi.

Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Hakan Yakın'ın çalıştırdığı İstanbulspor ile Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, hakem Ali Şansalan'ın düdük çaldığı maçta karşı karşıya geldi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçın ikinci yarısında sahalarda ender görülen bir olay yaşandı.

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, karşılaşmanın 74. dakikasında Trabzonspor 2-1 öndeyken takımı sahadan çekti.

 

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