İstanbulpark F1 takvimine giriyor

Formula 1'de taraftarlarının oylarıyla 2020'nin en iyi yarışı seçilen ve Kasım'da görkemli bir yarışa imza atan İstanbul Park pisti yeni sezonda da takvimde yer alacak. Pandemi nedeniyle cadde yarışının zor olacağını düşünen FIA Başkanı Jean Todt ve Liberty Media planlanan takvimde değişikliğe giderek Monaco GP'nin yerine Türkiye GP'sini almayı düşünüyor.

Formule1.nl'nin haberine göre; cadde yarışları olan Monaco GP (23 Mayıs), Azerbaycan GP (6 Haziran) ve Kanada GP (13 Haziran) iptal edilecek. FIA ve Liberty Media, Monaco Grand-Prix yerine 23 Mayıs'ta İstanbul Park'ta Türkiye GP düzenleyecek. Azerbaycan GP'nin yerini İtalya'da Mugello, Kanada GP'nin yerini ise Almanya'da Nürburgring olacak. Pandemi nedeniyle Çin ve Vietnam yarışları iptal edilirken, mart ayında düşünülen Avustralya grand-prix'si ise kasım ayına ertelenmişti.