İstanbulluların yürüyen merdiven çilesi bitmiyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı metro, tramvay ve metrobüs duraklarında çalışmayan yürüyen merdivenler İstanbulluların çilesi olmaya devam ediyor. Özellikle yaşlı, hamile ve engelli vatandaşların kullanmak zorunda olduğu yürüyen merdivenler sık sık ya bozuluyor ya da çalışmıyor.

İBB yönetimi, bozulan yürüyen merdivenleri “sabotaj” diye adlandırsa da vatandaşlardan gelen videolar İstanbul’un gerçeklerini gözler önüne sermeye devam ediyor.

İstanbul’da bir vatandaş, 16 dakika arayla kullandığı Taksim ve Levent metrosundaki çalışmayan yürüyen merdivenleri cep telefonu kamerasıyla videoya aldı.