İstanbullulardan bilgilendirme tırlarına yoğun ilgi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul’un birçok ilçesinde tırlarla vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Evlerinin ve işyerlerinin kentsel dönüşümünü yaptırmak isteyen İstanbullular, yol haritasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ‘Yarısı Bizden’ kampanyası ve kentsel dönüşüm projelerinin detaylarını öğrenmek için Üsküdar ve Bağcılar ilçelerinde hizmet veren bilgilendirme tırlarına akın ediyor.

“İSTANBUL’DAKİ SAĞLIKSIZ YAPI STOKUNU DEVLET-MİLLET EL ELE TEMİZLEYECEĞİZ”

‘Yarısı Bizden’ ve ‘kentsel dönüşüm’ konularında Bakanlığın uzman personeliyle yüz yüze görüşerek merak ettikleri sorulara ilişkin bilgi alan Üsküdarlı vatandaşlar, çalışmalardan memnuniyetini dile getirdi. Bilgilendirme tırlarını ziyaret eden Üsküdarlı Razen Tezel, “Devlet çalışıyor ve bu eski yapılardan kurtulmak istiyor. İnsan odaklı çalışmak istiyor. İnsanların sağlığına önem veriyor. İlk başta Cumhurbaşkanımıza, ondan sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz, çok güzel bir çalışma.” ifadelerini kullandı. Razen Tezel’in bu sözleri üzerine açıklama yapan Bakan Mehmet Özhaseki, “Razen kardeşimiz ne güzel söylemiş. ‘Devlet eski yapılardan kurtulmak istiyor. İnsan odaklı çalışmak istiyor.’ Odağımızda sadece milletimiz var. İnşallah ‘Yüzyılın Dönüşümü’ ile İstanbul’daki sağlıksız yapı stokunu devlet-millet el ele temizleyeceğiz.” dedi.

“TIRLAR, VATANDAŞLARIN BİLGİLENMESİ İÇİN AYAĞINA GELEN BÜYÜK BİR FIRSAT”

Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Hacer Gevrek, tırların insanların bilgilenmesi için ayağına gelen büyük bir fırsat olduğunu belirterek, “Tırları sosyal medyadan gördüm. Görünce de yüz yüze konuşmak için buraya geldim.” ifadelerini kullandı. ‘Yarısı Bizden’ kampanyasını duyduğunda çok hoşuna gittiğini vurgulayan Vedat Aydın ise, “Hemen müracaat ettik. Arkadaşlar, bizi kampanya hakkında çok güzel bilgilendirdi. İnşallah en yakın zamanda binamızı yaptıracağız. Ben burada bu tırı görmeseydim, sormasaydım, bekleyecektim.” diye konuştu.

“DEVLETİN İÇİNDE OLDUĞU BİR ŞEY ZATEN OLUMSUZ OLMAZ”

Devletin kurduğu bu yapılardan bilgi alınmasının kendilerini rahatlattığını söyleyen İsmet Arslan da, “Zaten devletin içinde olduğu bir şey zaten olumsuz olmaz.” dedi.

“AKŞAM DUYDUM, SABAH HEMEN BURAYA GELDİM”

Bakanlığın uzman personelleri, Bağcılar’da hizmet veren diğer bilgilendirme tırında da İstanbullulara ‘Yarısı Bizden’ kampanyası ve kentsel dönüşüm projelerinin detaylarını anlattı. Bilgilendirme tırını görünce bilgi almak istediğini belirten Türkan Karahan, “Gerçekten çok güzel bir uygulama. Tırlara gelerek ben de bilgi aldım. Çok güzel ilgileniyorlar. Devlet de gördüğümüz gibi var gücüyle çalışıyor. Bu güzel hizmetlerinden dolayı Cumhurbaşkanımıza ve Çevre Bakanımıza çok teşekkür ederim. Milleti için gerçekten hizmet ediyorlar.” şeklinde konuştu. Tırlardan bilgi alan Şahin Torun da “Akşam duydum, araştırdım, sabah ilk iş olarak hemen buraya geldim. Bilgi aldım.” dedi.

“MERAKIMIZI GİDERDİK”

Projeyi merak ettiklerini kaydeden Bilge Gülmüş ise, “Merak içindeydik geldik, merakımızı giderdik. Arkadaşlar sağ olsun yardımcı oldu. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Bize bir yol belirlediler. Şu an ona göre ilerleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“ÇOK AÇIKLAYICI BİLGİLER ALDIK”

Bilgilendirme tırlarının güzel bir uygulama olduğunu söyleyen Talat Akar da, “Buradaki daire eşimin. Onunla ilgili bilgi almak için geldim. İstediğim bilgileri aldım. Arkadaşlara özellikle çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok açıklayıcı bilgiler verdiler.” dedi.

“VATANDAŞLARIMIZIN İLGİ ÇOK YÜKSEK”

Bilgilendirme tırında görev yapan Bakanlık personellerinden Hasan Kazmaz ise, İstanbulluların ‘Yarısı Bizden’ kampanyası ve kentsel dönüşüm projelerinin detaylarını öğrenmek için tırlara yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Kazmaz, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak vatandaşlarımızı kentsel dönüşüm projesi hakkında bilgilendiriyoruz. İstanbul’un tüm ilçelerini bilgilendirmek amacıyla bir ay boyunca buralarda gezeceğiz ve insanları bilgilendireceğiz. Şu anda Bağcılar’dayız. Vatandaşlarımızın da çok büyük ilgisi var.” diye konuştu.

TIRLAR BUGÜNDEN İTİBAREN BAĞCILAR VE PENDİK İLÇELERİNDE

15 Ocak’ta yola çıkan bilgilendirme tırlarından biri bugünden itibaren Bağcılar ilçesinde bilgilendirmeye devam ederken, diğer tır ise Pendik ilçesinde İstanbullularla buluşacak. Bilgilendirme tırlarında 27 Ocak’a kadar uzman personeller tarafından vatandaşlara, ‘Yarısı Bizden’ kampanyası ve kentsel dönüşüm projelerinin detayları anlatılacak.

‘YARISI BİZDEN’ İLE İSTANBULLULARA 1.5 MİLYON TL DESTEK

İstanbul’un dönüşümü için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın başlattığı ‘Yarısı Bizden’ kampanyası ile vatandaşlara 700 bin lirası hibe, 700 bin lirası kredi ve 100 bin lirası da tahliye olmak üzere toplam 1.5 milyon lira destek verilecek.