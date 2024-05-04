İstanbullulara müjde! İlk iki etap kuraları çekildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, İstanbul’da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları iş birliği ile hayata geçirilen ‘Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi’nde bugün kura heyecanı yaşandı.

Toplam 461 bin 361 vatandaşın başvurduğu projenin ilk iki etabında hak sahiplerini belirlemek amacıyla, Kadıköy 9. Noterliği huzurunda canlı yayınla kura çekimleri gerçekleştirildi. Kura katılım şartlarını sağlayan 374 bin 778 kişinin kuraya dahil edildiği törende toplamda 2894 asil, 2894 de yedek hak sahibi olarak belirlendi.

Kura sonrası açıklamalarda bulunan Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’nin de özellikle gençlerin, engelli, şehit ve gazi yakınlarının da ev sahibi olmasını istediği ve büyük bir şehir vizyonuyla hayata geçirdiğimiz Yenişehir Evleri Arnavutköy Projemizin ilk iki etabını hak sahipleriyle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Belirlediğimiz kategorilerde kura şartlarını sağlayarak ev sahibi olmaya hak kazanan tüm vatandaşlarımıza sürecin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.” dedi.

SIFIR ATIK ALT YAPISINA SAHİP AZ KATLI VE YATAY MİMARİ ANLAYIŞIYLA TASARLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık altyapısına sahip, az katlı ve yatay mimari anlayışıyla tasarlanan Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi, zemin+6 kat olacak şekilde planlandı. Projede, her yaştan insanın faydalanabileceği bölgesel parklar, meydanlar, etkinlik, spor, sosyal, kültürel yaşam alanları ile dini, eğitim ve sağlık tesislerinin yanı sıra yaya ve bisiklet yolları gibi tüm detaylar düşünüldü.

GENÇLERE YÜZDE 20, ENGELLİLERE, ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARINA YÜZDE 5 KONTENJAN HAKKI VERİLDİ

2894 adet bağımsız bölüm üzerinden engelli vatandaşlara, şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan hakkı tanınan projenin ilk iki etabında 43 adet 1+1, 1851 adet 2+1, 1000 adet 3+1 daire tipi yer alıyor.

Proje hakkında detaylı bilgi ve kura sonuçları için www.emlakkonut.com.tr adresinden ulaşılabilinecek.