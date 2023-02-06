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İstanbul'dan 1093 personel deprem bölgesine gitti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 7 uçakla 1093 personelin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen illere hareket ettiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya sosyal medya paylaşımında, "İstanbul'umuzdan, AFAD arama-kurtarma, sağlık, jandarma, emniyet, büyükşehir itfaiye ve ilçe belediyelerine ait ekiplerimizden oluşan 1093 personelimiz 7 uçakla deprem bölgesine hareket etti. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

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