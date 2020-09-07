İstanbul'daki gece kulüplerinde skandal görüntüler!

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler sonrasında salgının yayılmasını engellemek amacıyla eğlence mekanları geçici olarak kapatılmıştı. 1 Haziran'da normalleşme adımları atılması sonrası bazı gece kulüpleri de faaliyet göstermeye başladı.

GECE KULÜPLERİNDE İĞNE ATSAN YERE DÜŞMEDİ

Beşiktaş Gayrettepe ve Ortaköy'deki bazı gece kulübünde korkutan görüntüler kaydedildi. Salgına rağmen kulübe gelen kişiler, virüse umursamadan doyası eğlendi. Ne maske takan ne de sosyal mesafe kuralına uyarak eğlenen onlarca kişi, o anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. İğne atsan yere düşmeyecek partiler kameralara yansıdı.