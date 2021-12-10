AjansHaber.com.tr Dünya Reina zanlısı Kırgızistan'da yakalandı!

İstanbul'daki gece kulübüne düzenlenen terör saldırısının zanlısı Kırgızistan'da yakalandı

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi, İstanbul'da Reina adlı gece kulübüne terör saldırısı gerçekleştiren zanlının Kırgızistan'da düzenlenen operasyonda yakalandığını duyurd.

Milli Güvenlik Devlet Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, terörle mücadele operasyonu sonucunda yabancı uyruklu zanlı M.Ş.R'nin gözaltına alındığı belirtildi.

AA'da yer alan habere göre, istihbarat tarafından gözaltına alınan kişinin, İstanbul'da 2017'de bir gece kulübünde 18 ülkeden 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının zanlısı olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

İstanbul Ortaköy'de 2017'de Reina adlı gece kulübüne düzenlenen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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