İstanbul'daki finale giden 5 yarışmacı belli oldu!

Survivor All-Star-da son yaklaşıyor.

Türk televizyon tarihinin en fazla izlenen programlarından biri olan Survivor All-Star yarışmasında, bu hafta iki erkek iki kadın yarışmacı potada kozlarını paylaştı.

Nefise'nin, Atakan'ın, Seda'nın ve Yunus Emre'nin ter döktüğü gecede adaya hangi ismin veda ettiği belli oldu.

Final düellosu öncesinde Nefise Yunus Emre'yi 5-0'lık net bir skorla geçerek İstanbul biletini aldı. Seda ile Atakan'ın karşılaşması ise geceye damga vurdu.

4-0'dan 5-4 kazandı

Final düellosu öncesi Atakan ile Seda karşı karşıya geldi. Atakan karşılaşmaya net bir başlangıç yaparak durumu bir anda 4-0'a getirdi.

Yarışmacılar ve ekran başındakiler Seda ile Yunus Emre'nin finalde karşılaşacağını düşünürken, Seda'dan harika bir geri dönüş geldi.

4-0 kaybederken üst üste 5 maçını da kazanan Seda Ocak, Survivor Şampiyonu Avatar Atakan'ı adeta bozguna uğrattı.

Bu durumda Avatar Atakan ve Yunus emre final düellosunda karşı karşıya geldi.

Adaya hangi isim veda etti?

Final düellosunda iki yarışmacı da ekran başındakilere büyük bir heyecan yaşattı. İki tarafa da gidip gelen düelloyu kazanan isim 5-3'lük skorla Avatar Atakan oldu.

Böylelikle Dominik Cumhuriyeti'ndeki son parkuru kazanan Avatar Atakan, İstanbul biletini almış oldu.

İstanbul'daki finale giden 5 yarışmacı da belli oldu. İşte o isimler:

1-) Batuhan Karacakaya

2-) Ogeday Girişken

3-) Nefise Karatay

4-) Seda Ocak

5-) Çağan Atakan Arslan