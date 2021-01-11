İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı

Beklenen mevsimsel yağışların düşmemesi nedeniyle ciddi bir kuraklık sorunu ile karşı karşıya kalan İstanbul'da yağan yağmur etkisini az da olsa gösterdi. Cumartesi günü %19,16 olan doluluk oranı %21,13'e yükseldi. İstanbul'da hafta boyunca yağmur beklenirken, barajların doluluk oranının da ürküten seviyelerden uzaklaşacağı öngörülüyor.

Son yıllarda kış aylarında beklenen mevsimsel yağışların düşmemesi, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde kuraklık riskini ciddi bir boyuta taşıdı. Özellikle geçen yılın kış döneminin yağışsız geçmesi İstanbul'un düşüşte olan su seviyesini daha da etkiledi.

BARAJLARIN DOLULUĞU GEÇEN YIL AYNI DÖNEMDE %36,67 OLMUŞTU

Geçen yılın aynı döneminde yüzde 36,67 olan doluluk oranı bu sene yüzde 19,16 seviyesine kadar geriledi. Uzmanlar psikolojik sınır olarak yüzde 20'yi belirlerken, cumartesi günü başlayan sağanak yağış İstanbulluları sevindirdi.

YÜZDE 1,97'LİK BİR ARTIŞ GÖZLEMLENDİ

2 gündür aralıklarla yağan yağmurun barajlardaki doluluk oranını nasıl etkilediği de merak edildi. 9 Ocak Cumartesi günü yüzde 19,16 olan doluluk oranı son verilere göre yüzde 21,13'e kadar yükseldi. Bu veriler ise yüzde 1,97'lik artışa tekabül etti.