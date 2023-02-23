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İstanbul'da yol çöktü, binalar boşaltıldı!

Pendik'te yolda meydana gelen çökme nedeniyle iki bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Pendik'te yolda meydana gelen çökme nedeniyle iki bina tedbir amacıyla tahliye edildi.


Kavakpınar Mahallesi Birader Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle yolda çökme meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Çökmenin olduğu yere yakın iki bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Trafiğe kapatılan sokakta elektrik, su ve doğal gaz da kesildi.

Boşaltılan binalarda ikamet eden vatandaşların bir kısmı yakınlarının evine giderken, barınacak yeri olmayan 4 aile ise Pendik Belediyesi ekiplerince otele yerleştirildi.

Belediye ekiplerinin sokakta iş makineleriyle yürüttüğü çalışma sürerken, çökmenin nedeni de araştırılıyor.

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