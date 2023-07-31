İstanbul'da yasa dışı ilaç ticareti yaptılar!

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollarla yurt dışından getirilen ilaçların İstanbul'da piyasaya sürülmek istendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışma kapsamında Fatih'te belirlenen 7 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramada, 32 bin 18 ilaç ve krem ile 21 şişe alkol, 600 paket sigara ele geçirildi.