İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda 5 gözaltı

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yasadışı Bahis ve Kumarla Mücadele Büro Amirliğine bağlı ekipler, Küçükçekmece'de bir alışveriş merkezi ile çevresindeki ATM'lerden karekod kullanarak para çeken kişilerin şüpheli hareketlerde bulunması üzerine, zanlıları izlemeye aldı.

Sürekli olarak aynı sistemle para çeken şüphelilerden 3'ünü ATM başında yakalayan ekipler, düzenledikleri operasyonla örgüt yapılanması içinde "Kasacı" olarak tabir edilen 2 zanlıyı da gözaltına aldı.

Şüphelilerin topladıkları paraları teslim ettikleri "kasacılardan" birinin, kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu olan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın amcasının oğlu E.A. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan zanlıların üst aramasında, 6 cep telefonu, 6 SIM kart ve 108 bin 450 lira ele geçirildi.

Yasa dışı bahis çetesi üyelerinin kamufle olmak amacıyla tanınmış firmalara bağlı kurye gibi davranarak para naklini sağladıkları, şifreli mesajlaşma programlarını kullanarak izlerini kaybettirmeye çalıştıkları tespit edildi.