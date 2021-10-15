İstanbul'da yaklaşık 20 milyon doz aşı uygulandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uygulanan aşı dozu miktarını ve yaş gruplarına göre dağılımını açıkladı.

Kentte 14 Ekim itibarıyla 19 milyon 986 bin 879 doz aşı uygulandığı bilgisini veren Yerlikaya, 20-24 yaş arasında birinci dozun yüzde 78, ikinci dozun yüzde 62,2 olduğunu kaydetti.

25-29 yaş arasında birinci dozun yüzde 75, ikinci dozun yüzde 60,1 olduğunu anlatan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"30-34 yaş arası 1. doz yüzde 76,5, 2. doz yüzde 63,4. 35-39 yaş arası 1. doz yüzde 79,5, 2. doz yüzde 68,1. 40-44 yaş arası 1. doz yüzde 82,9, 2. doz yüzde 73,3. 45-49 yaş arası 1. doz yüzde 85,8, 2. doz yüzde 78. 50-54 yaş arası 1. doz yüzde 88,1, 2. doz yüzde 82,3. 55-59 yaş arası 1. doz yüzde 90,4, 2. doz yüzde 86,5. 60-64 yaş arası 1. doz yüzde 92,1, 2. doz yüzde 89,6. Covid 19 ile mücadelede aşı en büyük gücümüz."