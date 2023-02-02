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İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamadığı bildirildi.

Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, Maltepe-Adalar, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy ve Avcılar Bostancı seferlerinin hava muhalefeti (lodos) dolayısıyla yapılamadığı kaydedildi.

Lodos sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabildiği, anlık güncellenen iptal seferlerin, "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği belirtildi.

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