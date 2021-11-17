İstanbul'da vaka haritası yeniden kırmızıya döndü
İstanbul'da koronavirüs vaka sayıları artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık COVID-19 vaka sayısı 307,4 oldu. İstanbul'daki koronavirüs vaka yoğunluğu Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına yansıdı. İşte İstanbul'da ilçe ilçe son koronavirüs son durumu.
İstanbul'da koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor. Kentte, 23-29 Ekim'de 100 bin kişide görülen haftalık sayısı 293,02'ydi. 30 Ekim-5 Kasım arasında ise bu sayı 307,4'e çıktı.
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ADALAR
İstanbul'daki koronavirüs vaka sayısı artışı Hayat Eve Sığar'daki (HES) risk haritasına yansıdı. İşte ilçe ilçe son durum...
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ARNAVUTKÖY
KORONAVİRÜSTE SON 24 SAAT
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
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ATAŞEHİR
Buna göre, son 24 saatte 356 bin 514 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 101 kişinin testi pozitif çıktı, 227 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 27 bin 447 oldu.
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