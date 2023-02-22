İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında 363 şüpheli tutuklandı!
İstanbul'da 29 Ocak-21 Şubat tarihlerinde uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik operasyon ve denetimlerde gözaltına alınan 2 bin 939 şüpheliden 363'ü tutuklandı. Kentte 29 Ocak-21 Şubat tarihlerinde yapılan operasyon ve denetimlerde 1 ton 119 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada, Bahçelievler, Avcılar, Şişli, Bakırköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Kağıthane, Ümraniye, Arnavutköy ve Kadıköy ilçelerinde 29 Ocak-21 Şubat tarihleri arasında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Söz konusu operasyonlarda 28 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 1 ton 63 kilogram uyuşturucu madde, 14 bin 900 uyuşturucu hap, 36 kilogram kimyasal madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklanırken 4'ü adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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