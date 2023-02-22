İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında 363 şüpheli tutuklandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada, Bahçelievler, Avcılar, Şişli, Bakırköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Kağıthane, Ümraniye, Arnavutköy ve Kadıköy ilçelerinde 29 Ocak-21 Şubat tarihleri arasında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Söz konusu operasyonlarda 28 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 1 ton 63 kilogram uyuşturucu madde, 14 bin 900 uyuşturucu hap, 36 kilogram kimyasal madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklanırken 4'ü adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.