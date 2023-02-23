İstanbul'da ulaşıma sis engeli!
İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak durdurulurken, bazı vapur seferleri de yapılamıyor.
İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Beykoz-Sarıyer ve Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı seferlerinin sis nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği belirtildi.
Anlık güncellenen iptal seferlerin "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği kaydedildi.
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