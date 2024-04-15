İstanbul'da trafik kilit!
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatilinin ardından ilk mesai gününde trafik yoğunluğu oluştu.
Ramazan bayramı tatili süresince sakin günler yaşayan İstanbullular, tatilin ardından ilk mesai gününde trafik kabusunu yeniden yaşandı.
İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 09:00 itibariyle yüzde 60'ın üstüne çıktı.
İstanbul'da D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında trafik yavaş seyrederken toplu taşıma araçlarına binmek için bekleyen vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturuyor.
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