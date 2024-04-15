İstanbul'da trafik kilit!

Ramazan bayramı tatili süresince sakin günler yaşayan İstanbullular, tatilin ardından ilk mesai gününde trafik kabusunu yeniden yaşandı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 09:00 itibariyle yüzde 60'ın üstüne çıktı.

İstanbul'da D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında trafik yavaş seyrederken toplu taşıma araçlarına binmek için bekleyen vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturuyor.