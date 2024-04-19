Gaziosmanpaşa'da toprak kayması: Çok sayıda kişi tahliye edildi

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde toprak kayması meydana geldi. İstanbul Valiliği, toprak kayması nedeniyle 24 evin etkilendiğini ve 96 vatandaşın tedbir amaçlı tahliye edildiğini duyurdu.

Olay yerine çok sayıda AFAD ekibi sevk edildi.

96 VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ

Gaziosmanpaşa’daki toprak kaymasının yaşandığı alanda tahliye edilen bina sayısı 24’e yükseldi. Tahliye edilen evlerde yaşayan 96 vatandaşın 78’i otellere yerleştirilirken, 18 vatandaşımız ise istekleri doğrultusunda akrabalarının evlerine yerleştirildiği belirtildi.

Tahliye edilen binalarda hasar tespit çalışmaları, 20 Nisan cumartesi günü İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, AFAD ve ilçe belediyesi ekipleri tarafından yapılacak.

İSTANBUL VALİLİĞİ: ÖLEN YA DA YARALANAN OLMAMIŞTIR

İstanbul Valiliği, Gaziosmanpaşa ilçesinde meydana gelen toprak kaymasında 24 gecekondunun etkilendiğin bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "19.04.2024 günü saat 19.30 sıralarında Gaziosmanpaşa İlçesi Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokakta bulunan alanda toprak kayması meydana gelmiştir. Olaydan toplam 24 gecekondu etkilenmiş olup, bu gecekondulardan 3'ü kullanılamaz hale gelmiştir. Bölgede yaşayan 96 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiş olup olay yerine çok sayıda AFAD ekibi sevk edilmiştir. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır." denildi.