İstanbul'da toplu ulaşım ve servis ücretlerine zam!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, servis ücretlerine yüzde 15 zam yapılması teklifi kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün öğrenci ve personel servis taşımacılığı ücret tarifesi düzenlenmesiyle ilgili teklif toplantıda ele alındı.

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yüzde 19,01, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) ise yüzde 22, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve İl Milli Eğitim temsilcileri de yüzde 15 zam önerisinde bulundu

SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Oturumu yöneten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, her üç teklifi de ayrı ayrı oylattı.

Oylamada, yüzde 15'lik zam teklifi, oy çokluğu ile kabul edildi.

Daha önce 0-1 kilometre arasında 271 TL olan fiyat 311,65 liraya yükseltilirken, diğer tüm mesafelere yüzde 15 artış yapıldı.

TOPLU ULAŞIMA ZAM

Tam bilet fiyatı 3.50'den 4.05 TL'ye, öğrenci bileti 1.70'den 1.95 TL'ye çıktı.

1500 KALEME ZAM YAPTI!

Göreve gelmeden önce "İsrafa son verip İstanbul'da hayatı ucuzlatmak için gece gündüz çalışacağız. Sizin derdiniz bizim derdimiz" sloganları atan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu döneminde spordan sanata, veterinerlik hizmetlerinden zabıta destek hizmetlerine kadar yaklaşık bin 500 kalem hizmete zam geldi. Uygulanan zamlar "2020 Yılı Ücret Tarife Teklifleri" komisyon raporlarına yansıdı.