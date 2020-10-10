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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

İstanbul'da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalar devam ediyor

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda şüphelinin adresini tespit etti.

Özel harekat timlerinin de desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor. 

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