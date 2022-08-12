İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 12 zanlı yakalandı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulundukları ve eylem arayışında oldukları değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Tespit edilen şüphelilerin 6 ilçedeki 12 adresine sabah saatlerinde baskın yapan polis, 12 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin işlemleri için emniyete götürüldüğü bildirildi.