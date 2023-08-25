İstanbul'da terör operasyonu: 8 zanlı yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ ile HTŞ/FEC/ENC terör örgütleriyle bağlantılı olduğu belirlenen ve terör eylemi yapabileceği gerekçesiyle tehdit oluşturduğu tespit edilen 10 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Harekete geçen polis ekipleri "yabancı terörist savaşçı" olarak nitelendirilen şüphelilerin yakalanması için 5 ilçedeki 10 adrese düzenledikleri operasyonda, 8 kişiyi yakaladı.

Ekipler diğer 2 zanlıyı arıyor.