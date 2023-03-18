AjansHaber.com.tr Yaşam İstanbul'da telefon dolandırıcılığı operasyonu

İstanbul'da telefon dolandırıcılığı operasyonu!

İstanbul'da, telefonla aradıkları kişilere kendilerini savcı veya banka personeli olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 15 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
https://cms.ajanshaber.com.tr/tinymce/filebrowser?type=image&slim_id=post_top_headline

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, telefonla dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışma sonucu, kendilerini savcı veya banka personeli olarak tanıtıp 19 olayda dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerin ifadesi sonucunda ekipler, dolandırıcılık şebekesinin üst kademesinin yakalanması için çalışmayı genişletti. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 14 Mart'ta 6 şüpheli daha yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Selde kaybolan anne-kızı bin kişilik ekip arıyor!
Kripto para dolandırıcılığı operasyonu! 19 tutuklu
Meteoroloji uyardı! Sağanak yağışa dikkat!
Fahiş kira artışı yapan ev sahibi gözaltına alındı
Büyükçekmece Gölü alarm veriyor!
Kahramanmaraş'ta deprem!
İzmir'de inşa edilen 4 bin 602 konut tamamlandı!