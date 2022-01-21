İstanbul'da tedbir amaçlı olarak bazı uçuşların iptal edildiği bildirildi
İstanbul'u etkisi altına kar yağışı hava yolu ulaşımını da olumsuz etkiledi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, tedbir amaçlı bazı uçuşların iptal edildiğini duyurdu
İstanbul'da başlayan kar yağışı hava ulaşımını da etkiledi. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
İstanbul'da etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarımız tedbir amaçlı iptal edilmektedir. Değerli misafirlerimizin seyahatleri öncesinde uçuşlarının durumunu kontrol etmelerini öneriyoruz.
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