İstanbul'da tarihi gün: Murat Kurum projelerini açıkladı!

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" toplantısında projelerini açıkladı.

Murat Kurum'un açıklamaları şöyle:

"AK Parti belediyeciliği 30 yıl önce ilk defa İstanbul'da parladı. İstanbul'un 1994'te başlayan parlak ilerleyişi 2019'da fetret dönemine girdi. Yarı zamanlı belediyecilik anlayışıyla İstanbul problemler yumağı haline geldi. İstanbul'da büyük bir kaos ve karmaşa hakimdir. İstanbul çaresiz değildir. Güzel şehrimizin tüm sorunlarını bütüncül bakış açısıyla değerlendiren yepyeni bir yönetim anlayışını sizlere sunuyoruz. Bu yönetim anlayışın adı 'Sistem İstanbul'. Bu sistemin merkezinde sizler varsınız."

"TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 90'I AŞIYOR"

"Uğraştıran değil ulaştıran bir İstanbul vadediyoruz. Her bir vatandaşımız yılda 288 saatini trafikte kaybediyor. Trafikte kaybettiğimiz vakti sevdiklerimize ayırmak istiyoruz. İstanbul'da 2019'da yüzde 47 olan trafik yoğunluğu bugün yüzde 64'e yükseldi. Zirve saatlerinde yüzde 90'ları bile aşıyor. 5 ve 10 yıllık iki ayrı ulaşım planlaması yaptık. İstanbul'u trafik çilesine mahkum etmeyeceğiz."

"TRAFİKTE ÇİLE AZALACAK"

"2034'teki hedefimiz 2034 karayolu ağırlığı yüzde 48'e çıkarmak, raylı sistemlerdeki payı da yüzde 48'e çıkaracağız. Deniz yolu ulaşımını da yüzde 4'e çıkarmaktır. Trafikte bu sayede çile azalacak. Ortalama yolculuk süresi 64 dakikadan 34 dakikaya düşecek. İstanbul trafiği 10 yılın sonunda geri dönmemek üzere son bulacak."

"SULTANBEYLİ METROSUNU BİZ TAMAMLAYACAĞIZ"

"Yenikapı-İncili-Sefaköy hattını tamamlayacağız. Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü metro hattını 18 km yapacağız. Yıllardır bekleyen Sultanbeyli metrosunu biz tamamlayacağız. Sultanbeyli ve Pendik arasındaki trafiği azaltacağız. Sabiha Gökçen-Kurtköy arasındaki 6 km metro hattını da tamamlayacağız."

"İKİ YAKAYA İKİ TÜNEL YAPILACAK"

"İstanbul trafiğini rahatlatacak bir proje ile şehrin iki yakasına iki ayrı büyük tünel yapacağız. Çayırbaşı Ayağaza, Levazım Dolmabahçe hattına 25.7 KM tünel yapacağız. Bu tüneller sayesinde boğaz sahil yollarının tıkanmış damarlarını açacağız. D-100 karayolunun trafik yoğunluğunu azaltacak Bayrampaşa- Büyükçekmece 50,9 km'lik tünel yapacağız. Sahil yoluna alternatif Harem Çekmeköy'e 23,8 km'lik tünel daha yapacağız."

"Ayrıca Silivri'ye metrobüs geliyor. Metrobüs hattımızı Tüyap-Silivrili arasına uzatacağız."

"OTOPARK ÜCRETLERİNE YÜZDE 25 İNDİRİM YAPACAĞIZ"

"İSPARK aracını evinin önüne park eden insanlardan bile para aldığı halde zarar ediyor. Biz göreve gelir gelmez evinin önüne park eden araçlardan gece gündüz hiçbir şekilde para almayacağız. İSPARK otopark ücretlerine tam yüzde 25 indirim yapacağız. İlk yarım saatte ücretsiz olacak."

"TAKSİ SORUNUNU ÇÖZÜYORUZ"

"İstanbul'da 20 bin taksi günde 1.6 milyondan fazla yolcu taşıyor. Bu araçlar talebe karşılık vermiyor. Biz bu taksi sorununu çözüyoruz. Mevcut sistemin en hızlı şekilde işlemesini sağlayacağız. Taksi sayısında eksiklik varsa da ihaleler yaparak taksi sayımızı artıracağız. Etkili denetimleri hayata geçireceğiz. Taksi sorunu da diğer sorunlar gibi İstanbulluların gündeminden çıkacak."

"DENİZ ULAŞIMINA 3 YENİ HAT"

"İstanbul trafiğini rahatlatmak için deniz ulaşımının payı 2 kat artacak."

"3 yeni hat;

- İstinye Yenikapı arabalı vapuru

- Çubuklu Yenikapı arabalı vapuru

- Çengelköy Yenikapı arabalı vapuru projeleriyle karayoluna alternatif ulaşım imkanları eklenecek."

"SÖZ VERDİKLERİNİN YÜZDE 5'İNİ DAHİ YAPAMADILAR"

Her gittiğim yerde insanımız bana depreme hazırlık noktasında ne yapacağımızı soruyorlar. Biz de hep söylediğimiz gibi, deprem terörle mücadele kadar önemlidir. İstanbulluların gündemi depremdir. Dönüşümdür. Biz sizlere depreme dirençli bir İstanbul vaat ediyoruz. İstanbul'da 600 bin konutun acilen dönüştürülmesi gerekiyor. İstanbul'u 5 yılda depreme hazırlayacağız dediler. 15 bin sosyal konutu süratle bitireceğiz vaadi verdiler. Bizim kayıp 5 yıl dediğimiz budur. Söz verdiklerinin yüzde 5'ini dahi yapamadılar. Bu hızla giderlerse İstanbul'da dönüşümü 100 yılda anca bitirirler.

"İSTANBUL'UN KAYIP YILLARI İÇİN ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

"Bize güvenin. Çünkü biz, Kastamonu'daki, Bartın'daki sellerde, Antalya'daki yangında, Elazığ'daki depremlerde 46 bin konutu nasıl bitirdiysek, asrın depremin 180 bin konutun inşasına nasıl başladıysak, 1 Nisan'da da İstanbul'un kayıp yılları için çalışmaya başlayacağız. Ekip ruhuyla hareket ederek, bilim insanların görüşleri doğrultusunda bu çalışmaları İstanbul'un en riskli yerlerinden başlayarak tek bir riskli yer kalmayana kadar alın teri dökeceğiz."

"5 YILDA 650 BİN KONUT İNŞA EDECEĞİZ"

"İstanbullulara söz, tek riskli yapı kalmayıncaya kadar koşturacağız, alın teri dökeceğiz. Bunun için de ülkemizin kaderini değiştirecek deprem dönüşüm hamlesini başlatacağız. 5 yılda 650 bin yatay mimari eksenli konut inşa edeceğiz. Yeni güvenli, huzurlu binalarımızın 300 binini bilinçli bir şekilde durdurulan KİPTAŞ eliyle yapacağız."

"Biz öldürülen, yavaşlatılan KİPTAŞ'ımızla 300 bin konutu başlatıyoruz. 15 Nisan'da hemen başvuruları alacağız. 700 bin lira hibe desteği 700 bin lira kredi desteği ve 100 bin lira da taşıma desteği vereceğiz. 18 ayda bu konutlarımızı planlayacağız. Yerinde dönüşüm ile 250 bin konut yapacağız. Şu anki İstanbul İBB yönetiminde dahil bizim yaptığımız bu çalışma ve vizyon yoktur."

"100 BİN ADET KİRALIK SOSYAL KONUT"

"Kentsel dönüşüme özel 100 bin konut yapıp, ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız. Bu konutlardan 39 ilçemiz faydalanacak. Bu konutlar kesinlikle satılmayacak. İhtiyaç sahiplerine kiralanacak. Böylece kira artışlarını durduracak ve vatandaşlarımıza yardımcı olacağız."

100 BİN LİRA KİRA YARDIMI

"100 bin lira da taşınma ve kira yardımı ödenecek. Evler 18 ayda teslim edilecek. Ödeme, konutun bitiş tarihinde başlayacak ve bir yıl faizsiz sabit taksit, yani 5 bin 833 lira olacak."

"Toplamda 10 yıl sürede ödenecek kredinin kalan kısmı ise yıllık TEFE bölü 2 oranında artış ile 9 yılda ödenecek."

"İSTANBUL'A 6 YENİ LOJİSTİK DESTEK MERKEZİ KURACAĞIZ"

"Toplanma alanlarında 2 milyon kişiye hizmet verilecek. Atatürk Havalimanına afet yönetim merkezi kuruyoruz. Bunun yanında İstanbulumuza 6 yeni lojistik destek merkezi kuracağız. Toplam sayıyı 7'ye çıkaracağız. 9 noktada ise afet müdahale merkezi kuruyoruz. Arnavutköy ve Pendik olmak üzere İstanbulumuza 2 yeni acil durum hastanesine daha kavuşturacağız."

"GENÇLERE ULAŞIMDA YÜZDE 40 İNDİRİM"

"Gençlerimize ulaşımda yüzde 40 indirim yapacağız. İlkokul öğrencilerimiz toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak. Memleketine giden öğrencilerimizin yılda iki kez otobüs ücretlerini karşılayacağız. Öğrenci evlerine aylık 25 metreküp doğalgaz desteği vereceğiz. Bu şehir endişe değil mutluluk verecek. Yeni evlenecek genç kardeşlerimize 50 bin beyaz eşya yardımı yapacağız."

"EMEKLİLERE 2 BİN 500 LİRA DESTEK ÖDEMESİ"

"İhtiyaç sahibi emeklilerimizin İstanbul kartlarına her ay 2500 TL destek ödemesi yapacağız."

"7/24 NÖBETÇİ KREŞLER AÇILACAK"

"Güvenli, çocuklarımızı okula hazırlayan kreşler öncelikli olacak. Bu yolda öncelikle kadınlarımız ve aileler için, her mahalleye kreş hizmeti götürülecek; gece emekçileri ve acil durumlar için 7/24 nöbetçi kreş uygulaması başlatılacak."

"GİRİŞİMCİ KADINLARA 100 BİN TL HİBE"

"İstanbullu kadınlar artık işinin sahibi olacak. İlk işini kuran 100 bin girişimci kadına 100 bin TL hibe verilecek."

"İlkokul çağındaki çocuklar için okullara beslenme desteği verilecek. İlköğretim öğrencilerine ulaşım tamamen ücretsiz olacak."

"Tüm okullara güvenlik ve temizlik desteği verilecek. Her okulda çok iyi eğitimden geçirilmiş ve çocuk psikolojisini bilen ve yönetebilen güvenlik görevlileri olacak."

"GENÇLERİN İSTANBUL’U OLACAK"

"Toplu ulaşımda öğrencilere %40 indirim sağlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal ve spor tesislerinde gençlere %50’ye kadar indirim sağlanacak."

"Memleketine giden öğrencilerin yılda iki kez olmak üzere otobüs biletinin yarısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak."

"İlk kez evlenen gençlere 50 bin TL beyaz eşya yardımı yapılacak."

"Öğrenci evlerine aylık 25 m3 doğal gaz desteği verilecek."

"ÖĞRENCİLERE 10 BİN TL BURS"

"Müracaat eden ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine bu yıl 10 bin TL olmak üzere, her yıl artan oranda eğitim desteği verilecek."

“İlk İşim” kampanyası ile iş kolunu belirleyen ve eğitimini alan gençlere 100 bin TL hibe verilecek."

100 BİN KİŞİYE TAM DONANIMLI OFİS

"‘İlk Ofisin Bizden’ uygulaması ile 100 bin kişiye tam donanımlı, paylaşımlı ofis hizmeti sunulacak."

"İlk iş-İstanbul projesiyle sosyal yardım projelerine katılan gençlere, genç öğretmen adaylarına, “ben okurken iş hayatına da atılmak istiyorum.” diyen gençlerimize iş imkânı sağlanacak."

10 YENİ ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ

"Engelsiz yaşam merkezleri geliştirilecek ve sayıları artırılacak.

Engelli istihdamı artırılacak

Engelsiz spor kulübünün branş sayısı artırılacak.

Engelsiz şehir uygulamaları yaygınlaştırılacak

İstanbul Kart’la engellilere avantajlı hizmetler sağlanacak"

"TÜM ÖĞRETMENLERE İNDİRİMLİ ULAŞIM"

"Öğretmenler arasındaki ayrım da ortadan kaldırılacak. Özel okul öğretmenleri ile geçici öğretmenlere de indirimli ulaşım imkanı sağlanacak."

"Hababam Sınıfı filmleriyle özdeşleşen Ahmet Ratıp Paşa Köşkü Çamlıca Kız Lisesi binası Milli Eğitim Bakanlığımızla ortak projede ihya edilecek, kıymetli öğretmenlerimizin faydalanacağı bir sosyal tesis haline getirilecek."

"7/24 BAKICI VE TEMİZLİK HİZMETİ"

"Yaşlılar ve bakıma muhtaç vatandaşlarımız için İBB güvencesiyle 7/24 yemek ve temizlik hizmeti sağlanacak. Bakıma muhtaç yaşlı ve engelliler için geçici bakım hizmeti verilecek."

"İSTANBUL’UN SU SORUNU KALMAYACAK"

"Dünyanın tüm yaşanabilir şehirlerinde su her vatandaşın doğal hakkı. İstanbul’da herkesin sağlıklı su içmesi sağlanacak."

"Hedef şehrin su kapasitesini %21 artırmak olacak."

"Bu kapsamda;

- 6 yeni içme suyu barajı,

- 64 yeni su deposu

- 27 içme suyu terfi istasyonu

- 700 km isale hattı şehre 5 yılda kazandırılacak."

"MARMARA DENİZİ’NİN KADERİ DEĞİŞECEK"

"İstanbul’un mavi gelinliği Marmara Denizi’nin de kaderi değişecek. Denize bir damla atık su gitmeyecek."

"İlk temel Silahtarağa’da atılacak. 9 yeni ileri biyolojik arıtma tesisi açılacak ve mevcut atık su arıtma tesisleri ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştürülecek."