İstanbul'da tahıl koridoru zirvesi!
Rus haber ajansının iddiasına göre "tahıl koridoru" konusundaki dörtlü zirve 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak.
Ukrayna ve Rusya'nın tahıl taşıyan gemilere yönelik taciz atışlarının ardından "tahıl koridoru" anlaşması tehlikeye girmişti.
Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin arabuluculuğu ile İstanbul'da gerçekleştirilen zirvenin ardından "tahıl koridoru" kurulmuş ve dünyanın tahıl ihtiyacı giderilmişti.
Tahıl koridoru anlaşmasının yeniden uzatılması gündemde. Rus haber ajansı, tahıl anlaşması için 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da dörtlü görüşmenin yapılacağını duyurdu.
Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmüş; Putin, Erdoğan'ın tahıl koridorunun uzatılması teklifine olumlu sinyal vermişti.
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