İstanbul'da son seçim anketi açıklandı!
İstanbul'da DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi'nin de adaylarını belirlemesinin ardından yapılan ilk anketin sonuçları paylaşıldı. İşte, başa baş giden İstanbul yarışında son anketin sonuçları!
İstanbul'da tüm partilerin belediye başkan adayları belli oldu.
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DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi'nin adaylarını belirledikten sonra yapılan ilk seçim anketinde çarpıcı sonuçlar çıktı.
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İşte, İstanbul'da kıran kırana geçmesi beklenen seçime dair ORC firmasının hazırladığı son seçim anketinin sonuçları;
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Murat Kurum (37,7)
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