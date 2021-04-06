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İstanbul'da silahlı saldırı! 2 ölü, 3 yaralı

İstanbul Kartal'da bulunan bir avukatlık bürosuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Kartal'da avukatlık bürosundaki silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

İddiaya göre; avukatlık bürosuna anlaşma için gelen kişilerden biri, silahını çıkararak kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Adliye yakınındaki avukatlık bürosuna çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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