İstanbul'da salgın döneminin en yüksek aşı uygulaması dün gerçekleştirildi
İstanbul Valisi Yerlikaya, dün 273 bin 602 dozla kentte Kovid-19 salgını döneminin en yüksek aşı uygulamasının gerçekleştirildiğini bildirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Kovid-19 salgınına karşı İstanbul'da dün gerçekleştirilen aşı rakamlarını paylaştı.
Yerlikaya, "İstanbul'da salgın döneminin en yüksek aşı uygulaması dün gerçekleştirildi ve tam 273.602 doz aşılama yapıldı. 1. doz: 3.916.959, 2. doz: 2.251.556, toplamda 6.168.515 doz aşı oldu. Aşı sırası gelen vatandaşlarımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Yorumlar