AjansHaber.com.tr Gündem Sahte içkiye karşı mücadele hız kesmiyor

İstanbul'da sahte içki yapımında kullanılan 15 ton malzeme ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'un çeşitli ilçelerinde sahte içki satışı ve imalatına yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'un çeşitli ilçelerinde sahte içki satışı ve imalatına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda Avcılar'da 6 ton, Başakşehir'de 7 ton, diğer ilçelerde de 2 ton olmak üzere yaklaşık 15 ton sahte içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Bazı malzemelerin kozmetik kutularında veya üzerinde "dikkat kırılır" ibaresi bulunan kutularda saklandığı görüldü.

Operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ele geçirilen malzemeler, müdürlüğün deposunda basına gösterildi.

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