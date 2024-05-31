İstanbul’da plajların giriş ücretleri belli oldu!

İstanbul’da plajların giriş ücretleri ne kadar?

Sarıyer'de yer alan işletmelerde kişi başı giriş ücretleri 250 lira ile 750 lira arasında değişirken, Şile'de kişi başı giriş ücretlerinin 200 lira ile 800 lira arasında değiştiği, Florya'da ise 500 lira olduğu görüldü. Fiyat ortalamalarının en yüksek olduğu ilçe ise geçen yıla göre ortalama iki kat artış gösteren rakamlarla Adalar oldu. Büyükada'da özel plajlara giriş ücretlerinin hafta içi 500 lira ile 600 lira arasında değiştiği, hafta sonu ise 800 lirayı aştığı öğrenildi.