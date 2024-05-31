İstanbul’da plajların giriş ücretleri belli oldu!
İstanbul'da plaj, tesis ve turistik işletmeler yaklaşan yaz sezonuna hazırlanıyor. Haziran ayının ilk haftasında açılacak birçok plaj ve turistik işletmede giriş ücretleri de belli oldu. Peki, İstanbul’da plajların giriş ücretleri ne kadar?
İstanbul'da, yaklaşan yaz sezonuna hazırlanan plaj tesisleri ve turistik işletmeler, Haziran ayının başı itibarıyla açılacak.
Büyük bir çoğunluğunda yalnızca şezlong ve şemsiye kullanımının giriş ücretine dahil olduğu özel tesislerde fiyatlar, hafta içi ve hafta sonunda farklılık gösteriyor.
İstanbul’da plajların giriş ücretleri ne kadar?
Sarıyer'de yer alan işletmelerde kişi başı giriş ücretleri 250 lira ile 750 lira arasında değişirken, Şile'de kişi başı giriş ücretlerinin 200 lira ile 800 lira arasında değiştiği, Florya'da ise 500 lira olduğu görüldü. Fiyat ortalamalarının en yüksek olduğu ilçe ise geçen yıla göre ortalama iki kat artış gösteren rakamlarla Adalar oldu. Büyükada'da özel plajlara giriş ücretlerinin hafta içi 500 lira ile 600 lira arasında değiştiği, hafta sonu ise 800 lirayı aştığı öğrenildi.
200 TL'den 1000 T'ye kadar giriş ücreti
Geçen yıla nazaran gerçekleştirilen ücret artışları ise dikkat çekti. Sarıyer'deki işletmelerde kişi başı giriş ücretleri 250 lira ile 750 lira arasında değişirken, Şile'de kişi başı giriş ücretlerinin 200 lira ile 800 lira arasında değiştiği, Florya'da ise 500 lira civarında olduğu görüldü. Büyükada bitişiğindeki Sedef Adası'nda bulunan bir tesis ise kişi başı 1000 liralık giriş ücretiyle dikkat çekti.