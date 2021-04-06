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İstanbul'da pide fiyatı belli oldu

İstanbul'da Ramazan pidesini fiyatı belli oldu. İstanbul Fırıncılar Odası'nda yapılan açıklamada 365 gram sade pide 4 liradan, susamlı pide ise 5 liradan satılacak.

İstanbul Fırıncılar Odası ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında yapılan görüşmeler sonunda bu yıl için Ramazan Pidesi fiyatları belli oldu.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz imzasıyla yayınlanan Fiyat Tarifesine göre İstanbul’da 365 gram sade Pide 4 liradan, yine aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı Pide ise 5 liradan satılacak.

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