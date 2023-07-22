İstanbul'da orman yangını!
İstanbul'da Kemerburgaz Ormanı'nda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, ekiplerin müdahalesi başladı. Orman yangınının çıktığı yerin yakınında 112 Acil Komuta Merkezi de bulunuyor.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Bugün 15.30 sıralarında Kemerburgaz Ormanı'nda yangın çıktı. Yangın çok büyümeden ekiplerin müdahalesi başladı. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için büyük mücadele veriyor.
Alevlerin yükseldiği noktanın yakınlarında AFAD ve 112 Acil Komuta Merkezi de yer alıyor.
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