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İstanbul'da organ ticareti operasyonu! 3 gözaltı

İstanbul'da sahte evlilik yaparak organ ticareti yaptıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da sahte evlilik raporuyla eşe organ bağışı yapılacağı şeklinde izlenim verilerek, böbreğini sattığı belirlenen yabancı uyruklu verici ile böbreği almak isteyen ve bu işlemleri organize ettiği tespit edilen şüpheliler yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Endonezyalı D.I'nın özel bir hastaneye gelerek eşi olduğunu beyan ettiği aynı uyruktan S.M’ye böbreğini bağışlayacağını bildirdi.

Bunun üzerine işlemleri başlatan hastane yetkilileri, çiftin başvuru sürecinde usulsüzlük yapıldığını tespit etti.

Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye gelen polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesinde çiftin evli olmadığını ve belgelerin sahte olduğunu belirledi. Belgeleri düzenlediği tespit edilen Endonezya uyruklu A.A gözaltına alındı.

Ekiplerin incelemesi sonucu D.I’nın böbreğini sattığını ortaya çıktı.

“Organ ve doku ticareti” ile “resmi belgede sahtecilik” suçlarından adliyeye sevk edilen A.A. ve D.I. tutuklandı, S.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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