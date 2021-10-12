İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim
İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil ekipler, kentte okul servislerine yönelik denetim yaptı.
Uygulama kapsamında Beşiktaş Dolmabahçe Meydanı ile Maltepe D-100 kara yolu Maltepe Köprüsü'nde kurulan noktalarda okul servis araçları durdurularak incelendi.
Denetimde, sürücü belgeleri, araçlarda rehber öğretmen bulunup bulunmadığı, kapasite üzerinde yolcu taşınıp taşınmadığı ve güvenlik önlemleri kontrol edildi.
Yorumlar