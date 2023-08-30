İstanbul'da motosiklet sürücüleri denetlendi!

Dün, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik iki aşamalı uygulama yapıldı.

Esenyurt ve Ümraniye'de ilçe emniyet müdürlüklerinin asayiş büro amirliği ile oto hırsızlık büro amirliği ekipleri tarafından motosiklet yedek parça satışı ve tamiri yapılan yerler kontrol edildi.

Denetlenen 2 işletme ve 25 motosikletle ilgili herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, ikinci aşamada ise 23.30-03.30 saatleri arasında 67 noktada, 471 personelin katılımıyla motosikletlere yönelik sabit yol uygulaması yapıldı.

Uygulamada, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan 2 bin 748 kişiden arandığı belirlenen 2 şüpheli ile 39 yoklama kaçağı yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Toplam 1307 motosiklet ve 251 aracın kontrol edildiği uygulamada, 12 motosiklet ile 14 motosiklet sürücüsüne işlem yapıldı. 12 gram uyuşturucu ele geçirilen uygulamada, 1 kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı. Toplam 12 araçla ilgili de işlem yapılan denetimlerde 1 motosiklet ile 3 araç trafikten menedildi, 1 hacizli motosiklet ele geçirildi.

Kontrollerde sürücülere toplam 202 bin 235 lira ceza uygulandı.

Denetimler sırasında yakalanan 2 yabancı uyruklu hakkında da işlem başlatıldı.