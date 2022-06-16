İstanbul'da minibüste 28 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, dün takibe aldıkları şüpheli minibüsü Avrupa Otoyolu Edirne istikametinde durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde 10’u çocuk 28 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Minibüs şoförü ile gözcülük yaptığı değerlendirilen şüpheli gözaltına alındı.

Minibüste merdiven, 26 uyku tulumu, 2 cep telefonu ve 2 bin 555 lira bulundu.

Düzensiz göçmenlerin sevk edilecekleri sınır illerine götürülmeden önce "şok evleri"nde insani olmayan sağlıksız koşullarda tutuldukları, nakliyede kullanılan araçlara taşıma kapasitelerinin üzerinde istifleme usulü bindirildikleri belirlendi.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin kendi ülkelerinde tanıştıkları aracılar vasıtasıyla Türkiye’deki organizatörlerle iletişime geçtikleri ve Avrupa ülkelerine gitmek için 1000 ila 5 bin dolar ödedikleri bilgisine ulaşıldı.

İki şüpheli hakkında "göçmen kaçakçılığı"ndan adli işlem başlatıldı, 72 bin 72 lira idari para cezası uygulandı.