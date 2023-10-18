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İstanbul'da metrobüs kazası! Vatandaşlar perişan oldu

Kadıköy Uzunçayır'da metrobüs kaza yaptı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul Uzunçayır’da metrobüs hattında kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, metrobüs hattında yoğunluk yaşanıyor.

Sabah saat 08.00 sıralarında Kadıköy Uzunçayır Metrobüs hattında iki metrobüsün karıştığı kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uzunçayır durağına giriş sırasında iki metrobüs kaygan zemin nedeniyle çarpıştı.

Kaza nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yolculardan biri hafif şekilde yaralanırken araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu. Hafif yaralanan kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Kaza sonrası metrobüs seferleri tek şeritten verilirken durakta yolcu yoğunluğu yaşandı.

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