İstanbul'da metro simgesi polemiği: Bakan Karaismailoğlu'ndan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, İstanbul'da metrolarda "U" simgesinin kullanılacağına ilişkin açıklamasına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) tepki gelmişti.

İBB SÖZCÜSÜ ONGUN: HİZMETİ AYRIŞTIRMAK HOŞ DEĞİL

İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Hizmeti ayrıştırmak hoş değil" demişti.

''BU METROLARI KİMİN YAPTIĞININ BİLİNMESİ LAZIM''

Tartışmaya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Karaismailoğlu, metrolardaki ''U'' ve ''M'' harfleri nedeniyle herhangi bir karışıklığın olmayacağını söyledi.

Karaismailoğlu, ''Bu metroları kimin yaptığının bilinmesi lazım, emek hırsızlığı yapılmaması lazım'' dedi.

''TEPKİ VERECEKLERİNE ELLERİNDEKİ İŞLERİ YAPSINLAR''

Tartışmalardan ziyade yapılan işe odaklanılması gerektiğini dile getiren Ulaştırma Bakanı, İBB'ye de tepki göstererek, ''Tepki vereceklerine ellerindeki işleri yapsınlar. Bir an önce ellerindeki metroları bitirsinler" diye konuştu.