İstanbul'da metro arızası! Yolcular metro hattında yürüdü!

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Arıza nedeniyle bir çok kişi istasyonlarda beklediğini belirtirken bazı yolcular ise metro hattında yürümek zorunda kaldı.