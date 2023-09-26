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İstanbul'da metro arızası! Yolcular metro hattında yürüdü!

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler durdu. İstasyonlar yoğunluk oluşurken bazı yolcular ise metro hattında yürümek zorunda kaldı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Arıza nedeniyle bir çok kişi istasyonlarda  beklediğini belirtirken bazı yolcular ise metro hattında yürümek zorunda kaldı.

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