İstanbul'da mesai saatleri düzenlemesi nasıl olacak?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kademeli mesai ile ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, "Niyetimiz en geç cuma günü bunu şehrimizle paylaşmak. Hemen ertesi gün değil, en azından pandemi kurulunun önereceği bir takvim içerisinde yürürlüğe girdirmek" dedi.

[İstanbul'da koronavirüs önlemleri] İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Mesai saatleri düzenlemesi ile ilgili cuma günü açıklama yapacağız.https://t.co/2vHsw49vJv pic.twitter.com/Pn1W1HG0SN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 15, 2020