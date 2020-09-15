AjansHaber.com.tr Gündem Vali Yerlikaya: Cuma günü açıklama yapacağız

İstanbul'da mesai saatleri düzenlemesi nasıl olacak?

İstanbul Valisi Yerlikaya, "Mesai saatleri düzenlemesine ilişkin cuma günü açıklama yapacağız" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kademeli mesai ile ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, "Niyetimiz en geç cuma günü bunu şehrimizle paylaşmak. Hemen ertesi gün değil, en azından pandemi kurulunun önereceği bir takvim içerisinde yürürlüğe girdirmek" dedi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
SİHA'lar eşi görülmemiş şekilde kullanılabilir
İstanbul'da mesai saatleri değişiyor!
Amazon Prime Türkiye'de!
Pınar Gültekin'in otopsi raporu çıktı
"91 firmaya ait 113 ürünü daha ifşa ediyoruz"
Koç ailesinin acı günü!
Hakkari kırsalında 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi