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İstanbul'da maganda, kadın sürücüye ve aracına saldırdı

Eyüpsultan Alibeyköy'de bir kişinin trafikte sinirlendiği kadına saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Eyüpsultan Alibeyköy'de bir kişinin trafikte sinirlendiği kadına saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılırken, saldırganlara tepki yağdı.

Olay, akşam saatlerinde Alibeyköy'de yaşandı. Bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle trafikte sinirlendiği kadına küfrederek, saldırdı.

OTOMOBİLİN ÖN CAMINI KIRDI

Saldırgan kadının kullandığı otomobilin ön camını kırdı. Kadın ise olayı cep telefonu ile saniye saniye kaydederek, saldıran kişiye tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla olay daha da büyümeden engellenirken, saldırgan aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından, tepki yağdı. Görüntüler çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

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