İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış etkili oluyor!

Kentin kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy'de şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

İlçede birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Arnavutköy'e kentin diğer ilçelerinden de itfaiye araçları gönderildi.

Yağış nedeniyle Arnavutköy'e giden birçok noktada araçlar yollarda kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde bekliyor.

Evleri su bastı

Evlerini su basan vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla suları boşaltmaya çalışıyor. Bazı evleri su basması nedeniyle de itfaiye ekipleri mahsur kalma ihbarına ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Vali Gül vatandaşları uyardı

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul'un farklı semtlerinde kuvvetli yağış olduğunu belirterek, su baskınlarına karşı dikkatli olunmasını istedi. Vali Gül ayrıca, motosiklet gibi ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.