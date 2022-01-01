İstanbul'da köprü geçiş ücretleri belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak köprü ve Avrasya Tüneli ücretlerini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde uygulanan tek yönlü ücretlendirme, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak değiştirilmiştir. Boğaz Köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8,25 TL olarak belirlenmiştir" denildi.

AVRASYA TÜNELİ ÜCRETLERİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yapılan açıklamada ''Avrasya Tüneli’nde ise otomobil geçiş ücreti 05:00 24:00 saatleri arasında tek yönde 53 TL, 00:00 – 05:00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak 26,50 TL olarak belirlenmiştir.'' denildi.

1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 53 TL, minibüsler için 79,50 TL olarak belirlendi. Ücretler gece tarifesinde %50 indirimli olarak otomobiller için 26,50 TL, minibüsler için ise 39,75 TL olarak uygulanacak.

05:00 - 23:59 saatleri arasında gündüz, 00:00 – 04:59 saatleri arasında gece tarifesi geçerli olacak.

Avrasya Tüneli'nden yalnız 1. ve 2. sınıf araçlar geçebiliyor.