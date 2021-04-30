İstanbul'da kısıtlamadan muaf olanlar trafiği kilitledi

Türkiye koroanvirüs pandemisinin başından bu yana en uzun kapanma dönemine dün akşam itibarıyla girdi.

17 gün sürecek olan tam kapanmayı yazlıklarında ya da memleketlerinde geçirmek isteyenler dün otogarlara akın ederken trafikte de ciddi yoğunluk oluştu.

Kapanmanın ilk sabahında ise İstanbul trafiğindeki yoğunluk dikkat çekti.

KONTROL NOKTALARINDA TEK ŞERİT

Trafikteki yoğunluğu gösteren fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşan vatandaşlar, şaşkınlıklarını dile getirdi. Oluşan trafiğin bir kısmına da TEM ve E-5'teki kontrol noktalarında trafiğin tek şeride inmesi yol açtı.

Türkiye genelinde alınan tam kapanma kararının ardından emniyet güçleri, sabah erken saatlerde şehrin birçok noktasında trafik kontrol noktaları oluşturdu.

Ancak birçok insan aracıyla birlikte dışarı çıkınca, E-5'te kontrol noktalarının da etkisiyle artan trafik yoğunluğu dikkat çekti.

E-5 Küçükçekmece - Avcılar arasında her iki yönde yaşanan trafik yoğunluğu, normal günleri aratmadı.

Tam kapanmanın ilk gününde Avcılar ve Küçükçekmece'de trafikte yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluktan kaçmak isteyen bazı sürücüler ise geri geri giderek trafiği tehlikeye attı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında dün 19.00'da başlayan tam kapanma 17 Mayıs saat 05.00'e kadar sürecek. Kapanmanın ilk gününde ise Avcılar ve Küçükçekmece'de D-100'de yoğun trafik yaşanıyor. Hem İstanbul hem Edirne istikametine polis ekipleri tarafından kurulan denetim noktalarından geçen sürücüler, trafiği kilitlemiş durumda.

TRAFİKTEN GERİ GERİ KAÇTILAR

Yoğunluktan kaçmak isteyen bazı sürücüler ise trafiği tehlikeye attı. Trafiğe girmek istemeyen sürücüler, araçlarıyla geri geri gelerek daha akıcı olan yan yola girdi. Sürücülerin tehlikeli kaçışı kameraya yansıdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ek sefer konulduğunu açıkladı. Kentte bazı noktalarda da trafik yoğunluğu oluştu.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 17 günlük tam kapanma dün akşam saat 19.00'da başladı. Yasağın ilk gününde İstanbul'da hem trafik hem de toplu taşıma yoğunluğu oluştu. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Hatlarımızda yaşanan yolcu yoğunluğu nedeni ile yoğun olan hatlarımızda ek seferler düzenlenmektedir" denildi.