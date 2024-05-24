İstanbul’da kirası en yüksek ve en düşük olan ilçeler belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili, "Kira artışında yüzde 25 sınırının devam etmesi için bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi yönünde de yapılan bir çalışma yok." demişti.