İstanbul’da kirası en yüksek ve en düşük olan ilçeler belli oldu
Türkiye'nin metropol ve turizm şehri İstanbul'da kirası en yüksek ve en düşük olan ilçeler belli oldu. Buna göre en pahalı ilçe Sarıyer, en düşük ilçe ise Arnavutköy olarak belirlendi.
Son yıllarda ülke genelinde kiralık ev fiyatlarında yüzde yüzden fazla artış yaşandı.
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Hal böyle olunca iki sene önce kiralara yüzde 25'lik zam sınırı getirildi. 2 yıldır devam eden uygulama ise temmuz ayında sona erecek.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili, "Kira artışında yüzde 25 sınırının devam etmesi için bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi yönünde de yapılan bir çalışma yok." demişti.
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İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, konut kira fiyatlarına ilişkin verileri paylaştı.
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