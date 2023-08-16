İstanbul’da kiralar artık yıllık isteniyor!

Yasal olmamasına rağmen fahiş fiyat artışı yapan ev sahipleri ile kiracılar, defalarca kez karşı karşıya geldi.

Kiracılar, uygun fiyatlı ev bulmakta zorlanırken; zamlı tarifeleri kabul etmeyenler ise mahkemelerin yolunu tutuyor.

Kira bedelleri yıllık talep ediliyor

Şimdi de ev sahipleri, konutlarının kira bedellerini yıllık olarak talep etmeye başladı. Ev sahipleri böylelikle kiraları yıllık alarak enflasyona karşı korunmayı hedefliyor.

Kira toplu alınınca da bir kısım indirimler yapılabiliyor. Rezidans ve eşyalı daireler daha çok yıllık kiralık bedeli alınan evler olarak öne çıkıyor.

Tahliye taahhütnamesi

Konut kiralamalarında bir diğer aşama ise tahliye taahhütnamesi konusu.

Ev sahipleri, kontratı imzalamadan önce istenildiği takdirde evi boşaltmasını talep etmek için kiracıdan tahliye taahhütnamesi de istiyor.