AjansHaber.com.tr Gündem İstanbul’da kiralar artık yıllık isteniyor!

İstanbul’da kiralar artık yıllık isteniyor!

Ev sahipleri enflasyona karşı kira bedellerini 1 yıllık peşin talep ediyor. Bununla birlikte kiracılara tahliye taahhütnamesi şartı koşuluyor.

Yasal olmamasına rağmen fahiş fiyat artışı yapan ev sahipleri ile kiracılar, defalarca kez karşı karşıya geldi.

Kiracılar, uygun fiyatlı ev bulmakta zorlanırken; zamlı tarifeleri kabul etmeyenler ise mahkemelerin yolunu tutuyor.

Kira bedelleri yıllık talep ediliyor

Şimdi de ev sahipleri, konutlarının kira bedellerini yıllık olarak talep etmeye başladı. Ev sahipleri böylelikle kiraları yıllık alarak enflasyona karşı korunmayı hedefliyor.

Kira toplu alınınca da bir kısım indirimler yapılabiliyor. Rezidans ve eşyalı daireler daha çok yıllık kiralık bedeli alınan evler olarak öne çıkıyor.

Tahliye taahhütnamesi

Konut kiralamalarında bir diğer aşama ise tahliye taahhütnamesi konusu.

Ev sahipleri, kontratı imzalamadan önce istenildiği takdirde evi boşaltmasını talep etmek için kiracıdan tahliye taahhütnamesi de istiyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
MİT, Celal Birdal'ı etkisiz hale getirdi!
1086 konut hak sahiplerine teslim edildi
İstanbullulara kötü haber: Çöp krizi kapıda!
Dilencilerden yeni taktik!
Bu gece yarısı benzine zam geliyor!
Kamu Toplu Sözleşmesi içi ilk zam teklifi açıkland
Camide çekilen fotoğraflarla ilgili iki gözaltı